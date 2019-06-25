Україну не карали за відмову від участі в Євробаченні

"У відповідь на ваше запитання ніяких подальших дій щодо виходу UA: PBC (Національної громадської телерадіокомпанії України - ред.) з конкурсу пісні "Євробачення-2019" не було зроблено", - повідомили в прес-службі.



Раніше УНН повідомили, що рішення щодо можливого штрафу для України за відмову від участі буде прийнято безпосередньо після того, як відбудеться конкурс.



Нагадаємо, Україна в цьому році відмовилася від участі в міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення".



Так, переможцем Національного відбору на цьогорічне "Євробачення" стала співачка MARUV, якій Громадський мовник запропонував укласти договір на Україну на пісенному конкурсі.



Однак після проведених переговорів MARUV відмовилася підписувати договір. Громадський мовник відмовився вислати іншого виконавця не з числа учасників Національного відбору на конкурс.



Як повідомляв УНН, переможцем "Євробачення-2019" став Duncan Laurence з Нідерландів.