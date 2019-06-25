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Украину не наказывали за отказ от участия в Евровидении

Киев • УНН

 • 15239 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Организаторы песенного конкурса “Евровидение-2019” не принимали никаких мер против Украины за её отказ от участия. Об этом УНН сообщили в прес-службе конкурса.

Украину не наказывали за отказ от участия в Евровидении

"В ответ на ваш вопрос никаких дальнейших действий в отношении выхода UA: PBC (Национальной общественной телерадиокомпании Украины – ред.) из конкурса песни "Евровидение-2019" не было предпринято", - сообщили в прес-службе.

Ранее УНН сообщили, что решение относительно возможного штрафа для Украины за отказ от участия будет прийнято непосредственно после того, как состоится конкурс. 

Напомним, Украина в этом году отказалась от участия в международном песенном конкурсе "Евровидение". 

Так, победителем Национального отбора на нынешнее "Евровидение" стала певица MARUV, которой Общественный вещатель предложил заключить договор на Украину на песенном конкурсе.

Однако после проведенных переговоров MARUV отказалась подписывать договор. Общественный вещатель отказался выслать другого исполнителя не из числа участников Национального отбора на конкурс. 

Как сообщал УНН, победителем "Евровидения-2019" стал Duncan Laurence из Нидерландов.

Украинские Национальные Новости

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