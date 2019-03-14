Решение о штрафе для Украины примут после “Евровидения”
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Решение относительно штрафа для Украины за отказ от участия в песенном конкурсе “Евровидение-2019” будет прийнято непосредственно после того, как состоится конкурс. Об этом УНН сообщили в прес-службе конкурса.
“Европейский вещательный союз (EBU) и KAN (Израильская корпорация телерадиовещания) сосредоточены на том, чтобы сделать конкурс песни "Евровидение" в этом году поистине зрелищным. Любые решения об отказе от участия UA:PBC будут приниматься после мероприятия в консультации с Референтной группой конкурса песни "Евровидение" (руководящим органом Конкурса)", — сообщили собеседники, отвечая на вопрос агентства о возможности и раз мере штрафа для Украины за отказ от участия.
В пресс-службе отметили, что организаторы конкурса с нетерпением ждут возможности приветствовать все страны-участницы в Тель-Авиве в мае.
Напомним, Украина не будет в этом году участвовать в международном песенном конкурсе “Евровидение”.