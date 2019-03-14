Рішення про штраф для України приймуть після "Євробачення"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Рішення щодо штрафу для України за відмову від участі в пісенному конкурсі "Євробачення-2019" буде прийнято безпосередньо після того, як відбудеться конкурс. Про це УНН повідомили в прес-службі конкурсу.
"Європейський мовний союз (EBU) і KAN (Ізраїльська корпорація телерадіомовлення) зосереджені на тому, щоб зробити конкурс пісні "Євробачення" цього року справді видовищним. Будь-які рішення про відмову від участі UA:PBC будуть прийматися після заходу в консультації з Референтною групою конкурсу пісні "Євробачення" (керівним органом Конкурсу)", - повідомили співрозмовники, відповідаючи на питання агентства про можливість застовування та розмір штрафу для України за відмову від участі.
У прес-службі відзначили, що організатори конкурсу з нетерпінням чекають можливості вітати всі країни-учасниці в Тель-Авіві в травні.
Нагадаємо, Україна не буде в цьому році брати участь в міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення".