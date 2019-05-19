Победителем "Евровидения-2019" стал Duncan Laurence из Нидерландов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Победителем песенного конкурса "Евровидение-2019" в Тель-Авиве (Израиль) стал представитель Нидерландов Duncan Laurence с песней Arcade, набрав 492 бала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на онлайн-трансляцию конкурса в YouTube.
На втором месте представитель Италии Махмуд с песней Soldi (465 баллов).
На третьем месте представитель России Сергей Лазарев с песней Scream (369 баллов).
Таким образом, следующий европейский песенный конкурс "Евровидение" состоится в Нидерландах в мае 2020 года.
Финал песенного конкурса "Евровидение-2019" в Тель-Авиве (Израиль) прошел в субботу, 18 мая.
Последовательность финалистов 26 стран-участниц была такой: Мальта, Албания, Чехия, Германия, Россия, Дания, Сан-Марино, Северная Македония, Швеция, Словения, Кипр, Нидерланды, Греция, Израиль, Норвегия, Великобритания, Исландия, Эстония, Беларусь , Азербайджан, Франция, Италия, Сербия, Швейцария, Австралия, Испания.
Напомним, Украина в этом году в песенном конкурсе не участвовала, соответственно, голосовать украинцы за своих фаворитов тоже не могли.
Как сообщал УНН, Google предсказал победителя Евровидения-2019 на основании поисковых запросов.
После двух полуфиналов песенного конкурса Евровидение-2019 букмекеры прогнозировали, что в тройку финалистов войдут представитель от Нидерландов Дункан Лоуренс, представительница Австралии Кейт Миллер-Хайдке и швед Джон Лундвик.