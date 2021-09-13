Україну на кілька днів накриє надзвичайна пожежна небезпека

Деталі

За даними Укргідрометцентру, 13-15 вересня в Україні, крім більшості районів західних областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Додамо

Як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Доповнення

На заході країни та на Київщині зокрема сьогодні пройдуть дощі, однак, буде тепло - температура повітря вдень підніматиметься до 29 градусів вище нуля.