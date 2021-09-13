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17 березня, 19:38 • 85700 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 109835 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 167096 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 148646 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 149506 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160209 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 177666 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150090 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159255 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

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Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україну на кілька днів накриє надзвичайна пожежна небезпека

Україну на кілька днів накриє надзвичайна пожежна небезпека

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Україну, крім заходу, на кілька днів накриє надзвичайна пожежна небезпека. Про це УНН повідомили у ДСНС України.

Деталі

За даними Укргідрометцентру, 13-15 вересня в Україні, крім більшості районів західних областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Додамо

Як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Доповнення

На заході країни та на Київщині зокрема сьогодні пройдуть дощі, однак, буде тепло - температура повітря вдень підніматиметься до 29 градусів вище нуля.

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