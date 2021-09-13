Україну на кілька днів накриє надзвичайна пожежна небезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Україну, крім заходу, на кілька днів накриє надзвичайна пожежна небезпека. Про це УНН повідомили у ДСНС України.
Деталі
За даними Укргідрометцентру, 13-15 вересня в Україні, крім більшості районів західних областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Додамо
Як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Доповнення
На заході країни та на Київщині зокрема сьогодні пройдуть дощі, однак, буде тепло - температура повітря вдень підніматиметься до 29 градусів вище нуля.