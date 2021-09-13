Украину на несколько дней накроет чрезвычайная пожарная опасность
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Украину, кроме запада, на несколько дней накроет чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили УНН в ГСЧС Украины.
Детали
По данным Укргидрометцентра, 13-15 сентября в Украине, кроме большинства районов западных областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Добавим
Как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Дополнение
На западе страны и в Киевской области в частности сегодня пройдут дожди, однако, будет тепло - температура воздуха днем будет подниматься до 29 градусов выше нуля.