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Украину на несколько дней накроет чрезвычайная пожарная опасность

Украину на несколько дней накроет чрезвычайная пожарная опасность

Киев  •  УНН

 • 35022 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Украину, кроме запада, на несколько дней накроет чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили УНН в ГСЧС Украины.

Детали

По данным Укргидрометцентра, 13-15 сентября в Украине, кроме большинства районов западных областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Добавим

Как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Дополнение

На западе страны и в Киевской области в частности сегодня пройдут дожди, однако, будет тепло - температура воздуха днем будет подниматься до 29 градусов выше нуля.

Украинские Национальные Новости

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