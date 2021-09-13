Грозові дощі на частині України та до 29° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. На частині України сьогодні пройдуть дощі, температура повітря вдень підніматиметься до 29 градусів вище нуля. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом погоди, 13 вересня без опадів, лише вдень у західних та більшості північних областей місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.
Вночі та вранці на заході країни подекуди туман.
Температура вночі 9-14°, на узбережжі Чорного моря до 17°; вдень 22-27°, у південних областях до 29°; в Карпатах вдень 13-18°, вночі 5-10°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів, лише в другій половині дня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°, у Києві вночі 12-14°, вдень близько 25°.
Додамо
Сьогодні, 13 вересня, в Україні святкують День програміста, а віряни вшановують пам'ять священномученика Кипріяна.