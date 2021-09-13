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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 114835 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 127971 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 111553 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 110136 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 138969 просмотра

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2 марта, 04:30 • 121881 просмотра

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Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Грозовые дожди на части Украины и до 29° тепла: прогноз погоды на сегодня

Грозовые дожди на части Украины и до 29° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

 • 13138 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. На части Украины сегодня пройдут дожди, температура воздуха днем будет подниматься до 29 градусов выше нуля. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу погоды, 13 сентября без осадков, лишь днем в западных и большинстве северных областей местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ночью и утром на западе страны местами туман.

Температура ночью 9-14°, на побережье Черного моря до 17°; днем 22-27°, в южных областях до 29°; в Карпатах днем 13-18°, ночью 5-10°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков, лишь во второй половине дня местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 22-27°, в Киеве ночью 12-14°, днем около 25°.

Добавим

Сегодня, 13 сентября, в Украине празднуют День программиста, а верующие чтят память священномученика Киприана.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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