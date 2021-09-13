Грозовые дожди на части Украины и до 29° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. На части Украины сегодня пройдут дожди, температура воздуха днем будет подниматься до 29 градусов выше нуля. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды, 13 сентября без осадков, лишь днем в западных и большинстве северных областей местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Ночью и утром на западе страны местами туман.
Температура ночью 9-14°, на побережье Черного моря до 17°; днем 22-27°, в южных областях до 29°; в Карпатах днем 13-18°, ночью 5-10°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков, лишь во второй половине дня местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 22-27°, в Киеве ночью 12-14°, днем около 25°.
Добавим
Сегодня, 13 сентября, в Украине празднуют День программиста, а верующие чтят память священномученика Киприана.