13 вересня програмісти відзначають своє професійне свято

День програміста

Свято відзначається на 256-й день року. Число 256 (два у восьмій ступені) обрано тому, що цю кількість цифр можна виразити за допомогою одного байта. У високосний рік це свято припадає на 12 вересня, в невисокосний — на 13 вересня.

На українському ринку ІТ-спеціалісти та програмісти користуються високим попитом — їх знання та вміння є найбільш високооплачуваними серед професій на вітчизняному ринку праці.

Релігійні свята

13 вересня церква згадує святого Кипріяна. Він походив з Карфагена та був єпископом місцевої церкви. Його вважають видатним християнським богословом.

Він є автором трактату “Про смертність”, де була описана страшна пандемія, що почалася 249 року і яку пізніше назвали на його честь чумою Кипріяна.

Зокрема, православна церква святкує Положення Пояса Пресвятої Богородиці, дорогоцінної християнської реліквії.

У понеділок, 13 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Володимир, Ян (Іван), Марія, Геннадій, Купріян, Михайло, Мирон та Дмитро.​