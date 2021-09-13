13 сентября программисты отмечают свой профессиональный праздник
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Сегодня, 13 сентября, в отмечают Украине День программиста, а верующие чтят память священномученика Киприана, пишет УНН.
День программиста
Праздник отмечается на 256-й день года. Число 256 (два в восьмой степени) выбрано потому, что это количество цифр можно выразить с помощью одного байта. В високосный год этот праздник приходится на 12 сентября, в невисокосный — на 13 сентября.
На украинском рынке ИТ-специалисты и программисты пользуются высоким спросом — их знания и умения являются самыми высокооплачиваемыми среди профессий на отечественном рынке труда.
Религиозные праздники
13 сентября церковь вспоминает святого Киприана. Он происходил из Карфагена и был епископом местной церкви. Его считают выдающимся христианским богословом.
Он является автором трактата “О смертности”, где была описана страшная пандемия, начавшаяся 249 года и которую позже назвали в его честь чумой Киприана.
В частности, православная церковь празднует Положение Пояса Пресвятой Богородицы, драгоценной христианской реликвии.
В понедельник, 13 сентября, именины отмечают владельцы таких имен: Владимир, Ян (Иван), Мария, Геннадий, Киприан, Михаил, Мирон и Дмитрий.