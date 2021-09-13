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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 113679 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110544 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109259 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 137967 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121698 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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13 сентября программисты отмечают свой профессиональный праздник

13 сентября программисты отмечают свой профессиональный праздник

Киев  •  УНН

 • 24319 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Сегодня, 13 сентября, в отмечают Украине День программиста, а верующие чтят память священномученика Киприана, пишет УНН.

День программиста

Праздник отмечается на 256-й день года. Число 256 (два в восьмой степени) выбрано потому, что это количество цифр можно выразить с помощью одного байта. В високосный год этот праздник приходится на 12 сентября, в невисокосный — на 13 сентября.

На украинском рынке ИТ-специалисты и программисты пользуются высоким спросом — их знания и умения являются самыми высокооплачиваемыми среди профессий на отечественном рынке труда.

Религиозные праздники

13 сентября церковь вспоминает святого Киприана. Он происходил из Карфагена и был епископом местной церкви. Его считают выдающимся христианским богословом.

Он является автором трактата “О смертности”, где была описана страшная пандемия, начавшаяся 249 года и которую позже назвали в его честь чумой Киприана.

В частности, православная церковь празднует Положение Пояса Пресвятой Богородицы, драгоценной христианской реликвии.

В понедельник, 13 сентября, именины отмечают владельцы таких имен: Владимир, Ян (Иван), Мария, Геннадий, Киприан, Михаил, Мирон и Дмитрий.

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