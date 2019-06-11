Українцям нагадали спрощені процедури виїзду з дитиною на відпочинок за кордон

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 17896 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
17:02 • 38596 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
15:51 • 45601 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 61497 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 79504 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 81236 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 161076 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 97659 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 71311 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 322379 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
1м/с
58%
Популярнi новини

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

11 квітня, 13:19 • 29675 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 43288 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 21549 перегляди

У рф розпочалась зустріч путіна з представником президента США Віткоффом

15:01 • 18477 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 15926 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 161076 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 322379 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 256132 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 367370 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 378443 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 17896 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

16:33 • 13160 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 16001 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 21622 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 43364 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Українцям нагадали спрощені процедури виїзду з дитиною на відпочинок за кордон

Київ • УНН

 • 9820 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Батьки, які виконують свої батьківські обов’язки, можуть скористатися прийнятими минулого року новаціями законів щодо тимчасового виїзду з дитиною за кордон. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

Українцям нагадали спрощені процедури виїзду з дитиною на відпочинок за кордон

З його слів, законодавство чітко регламентує три можливості тимчасового виїзду з дитиною за кордон на відпочинок чи лікування за спрощеним порядком.

"Перша з них стосується батька чи матері, з якими проживає малюк. Якщо ви не перешкоджаєте другому з батьків бачитися з дитиною, ви можете поїхати з дитиною, наприклад, на відпочинок чи навчання строком до 1 місяця, навіть якщо другий з батьків не дає згоди", – зазначив Петренко.

Для цього достатньо рекомендованим листом повідомити того з батьків, хто живе окремо, якщо відоме місце його проживання та якщо він не ухиляється та належно виконує батьківські обов’язки, про те, куди ви їдете з дитиною, на скільки і з якою метою. Під час виїзду слід пред’явити рішення суду або органу опіки і піклування про визначення місця проживання дитини.

Друга ситуація – тоді, коли той з батьків, хто не живе з дитиною, має заборгованість зі сплати аліментів. Зазначено, що в такому разі тимчасово виїхати за кордон з дитиною стало простіше. Для цього достатньо отримати в органах виконавчої служби довідку про наявність заборгованості з боку іншого з батьків понад 4 місяців та пред’явити її прикордонникам.

"Якщо дитина тяжко хвора чи має інвалідність, строк заборгованості скорочується до 3 місяців. Однак при виїзді треба буде надати довідку про відповідний стан здоров’я дитини", – уточнив міністр.

Крім того, чинне законодавство дає можливість виїхати за кордон із малюком і тому з батьків, хто не проживає з дитиною. Це третій передбачений законом випадок. Однак ключовою умовою тут є повне виконання батьківських обов’язків і відсутність заборгованості зі сплати аліментів.

У разі відповідальної сплати аліментів такому батьку чи матері слід рекомендованим листом надіслати прохання до того з батьків, з яким проживає дитина, про надання нотаріально посвідченої згоди. Якщо в десятиденний термін після отримання листа згоди не було надано, дозвіл можна отримати через суд. Такі згоду або дозвіл треба пред’явити прикордонникам.

Нагадаємо, у лютому набула чинності нова редакція порядку організації виїзду дітей за кордон.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,851.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,564.95