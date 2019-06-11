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Украинцам напомнили упрощенные процедуры выезда с ребенком на отдых за границу

Киев • УНН

 • 9820 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Родители, которые выполняют свои родительские обязанности, могут воспользоваться принятыми в прошлом году новациями законов о временном выезде с ребенком за границу. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Украинцам напомнили упрощенные процедуры выезда с ребенком на отдых за границу

По его словам, законодательство четко регламентирует три возможности временного выезда с ребенком за границу на отдых или лечение по упрощенному порядку.

"Первая из них касается отца или матери, с которыми проживает ребенок. Если вы не препятствуете другому родителю видеться с ребенком, вы можете поехать с ребенком, например, на отдых или обучение сроком до 1 месяца, даже если второй из родителей не дает согласия", - отметил Петренко.

Для этого достаточно заказным письмом уведомить того из родителей, кто живет отдельно, если известно место его проживания и если он не уклоняется и надлежащим образом выполняет родительские обязанности, о том, куда вы едете с ребенком, на сколько и с какой целью. Во время выезда следует предъявить решение суда или органа опеки и попечительства об определении места жительства ребенка.

Вторая ситуация - тогда, когда родитель, кто не живет с ребенком, имеет задолженность по уплате алиментов. Отмечено, что в таком случае временно выехать за границу с ребенком стало проще. Для этого достаточно получить в органах исполнительной службы справку о наличии задолженности со стороны другого родителя более 4 месяцев и предъявить ее пограничникам.

"Если ребенок тяжело болен или имеет инвалидность, срок задолженности сокращается до 3 месяцев. Однако при выезде надо будет предоставить справку о соответствующем состоянии здоровья ребенка", - уточнил министр.

Кроме того, действующее законодательство дает возможность выехать за границу с малышом и тому из родителей, кто не проживает с ребенком. Это третий предусмотренный законом случай. Однако ключевым условием здесь является полное выполнение родительских обязанностей и отсутствие задолженности по уплате алиментов.

В случае ответственной уплаты алиментов такому отцу или матери следует заказным письмом направить просьбу родителя, с которым проживает ребенок, о предоставлении нотариально заверенного согласия. Если в десятидневный срок после получения письма согласия не было предоставлено, разрешение можно получить через суд. Такие согласие или разрешение необходимо предъявить пограничникам.

Напомним, в феврале вступило в силу новая редакция порядка организации выезда детей за границу.

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