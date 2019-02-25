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Набула чинності нова редакція порядку організації виїзду дітей за кордон

Набула чинності нова редакція порядку організації виїзду дітей за кордон

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Від сьогодні набула чинності нова редакція порядку організації виїзду дітей за кордон, яку ухвалив Кабінет міністрів України 20 лютого. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство юстиції України.

“Виїзд за кордон на відпочинок та оздоровлення груп дітей, (в тому числі сиріт і позбавлених батьківського піклування), віком від 7 до 18 років, здійснюється відповідно до вимог нового Порядку, затвердженого постановою Кабміну від 20 лютого 2019 року № 117 „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. N 57 і від 21 грудня 2005 р. N 1251“, яка набула чинності 22 лютого”, — йдеться у повідомлені.

Дія Порядку не поширюється на виїзд дітей з батьками (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями), у туристичну подорож та з іншою метою (участь у міжнародних заходах, освітніх, культурних, спортивних програмах).

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив у новій редакції Порядок організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення.

Українські Національні Новини

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