Кабмін оновив порядок організації виїзду дітей за кордон

"Уряд прийняв у новій редакції Порядок організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення. Документом встановлено перелік документів для отримання згоди на виїзд груп за кордон на відпочинок та оздоровлення (окремо для дітей, які мають батьків, та дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування)", - йдеться в повідомленні.

Також Порядок передбачає подання організаторами маршрутів переміщення груп від інтернатів до місця збору та місця перебування, супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на шляху прямування, а також забезпечення дітей харчуванням та побутовими зручностями під час транзитних зупинок та перельоту. Крім того, передбачено надання організаторами програм перебування дітей за кордоном з обов’язковим зазначенням групових та індивідуальних заходів: екскурсій, поїздок, розважальних програм.

Порядком встановлено додаткові вимоги для сімей іноземців, які прийматимуть у себе дітей на відпочинок та оздоровлення. Йдеться про наявність дозвільних документів щодо відсутності у членів сімей судимості, алко- та наркозалежності, психічних та інфекційних захворювань, а також гарантії повернення дітей в Україну.

Нагадаємо, в Україні запрацювали нові правила виїзду із дитиною за кордон.