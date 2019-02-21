Кабмин обновил порядок организации выезда детей за границу

"Правительство приняло в новой редакции Порядок организации выезда детей за границу на отдых и оздоровление. Документом установлен перечень документов для получения согласия на выезд групп за границу на отдых и оздоровление (отдельно для детей, имеющих родителей, и детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки)", - говорится в сообщении.

Также Порядок предусматривает представление организаторами маршрутов перемещения групп от интернатов к месту сбора и места пребывания, сопровождение детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в пути следования, а также обеспечение детей питанием и бытовыми удобствами во время транзитных остановок и перелета. Кроме того, предусмотрено предоставление организаторами программ пребывания детей за рубежом с обязательным указанием групповых и индивидуальных мероприятий: экскурсий, поездок, развлекательных программ.

Порядком установлены дополнительные требования для семей иностранцев, которые будут принимать у себя детей на отдых и оздоровление. Речь идет о наличии разрешительных документов об отсутствии у членов семей судимости, алко- и наркозависимости, психических и инфекционных заболеваний, а также гарантии возврата детей в Украину.

Напомним, в Украине заработали новые правила выезда с ребенком за границу.