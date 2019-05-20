Українця визнали найкращим воротарем сезону чемпіонату Саудівської Аравії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Український голкіпер Максим Коваль удостоївся визнання в чемпіонаті Саудівської Аравії з футболу, повідомляє УНН з посиланням на Instagram кіпера.
Наш співвітчизник права на якого належать київському “Динамо”, даний сезон провів у формі ФК “Аль-Фатеха”. У підсумку на рахунку Коваля 29 матчів в аравійському чемпіонаті. При цьому в 11 поєдинках він зберіг свої ворота на замку.
Такий виступ дозволив Ковалю увійти до символічної збірної чемпіонату та посісти в ній позицію воротаря.
Зауважимо, що “Аль-Фатех” завершив сезон 2018/19 на 9 позиції в турнірній таблиці.
Нагадаємо, Федерація футболу України у рамках премії "Футбольні зірки України-2018" назвала ім'я кращого футзаліста країни минулого року.