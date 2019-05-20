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6 марта, 19:19 • 137924 просмотра

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Украинца признали лучшим вратарем сезона чемпионата Саудовской Аравии

Украинца признали лучшим вратарем сезона чемпионата Саудовской Аравии

Киев  •  УНН

 • 7890 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Украинский голкипер Максим Коваль удостоился признания в чемпионате Саудовской Аравии по футболу, сообщает УНН со ссылкой на Instagram кипера.

Наш соотечественник права на которого принадлежат киевскому "Динамо", данный сезон провел в форме ФК "Аль-Фатеха". В итоге на счету Коваля 29 матчей в аравийском чемпионате. При этом в 11 поединках он сохранил свои ворота на замке.

Такое выступление позволило Ковалю войти в символическую сборную чемпионата и занять в ней позицию вратаря.

Заметим, что "Аль-Фатех" завершил сезон 2018/19 на 9 позиции в турнирной таблице.

Напомним, Федерация футбола Украины в рамках премии "Футбольные звезды Украины-2018" назвала имя лучшего футзалиста страны прошлого года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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