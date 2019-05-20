Украинца признали лучшим вратарем сезона чемпионата Саудовской Аравии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Украинский голкипер Максим Коваль удостоился признания в чемпионате Саудовской Аравии по футболу, сообщает УНН со ссылкой на Instagram кипера.
Наш соотечественник права на которого принадлежат киевскому "Динамо", данный сезон провел в форме ФК "Аль-Фатеха". В итоге на счету Коваля 29 матчей в аравийском чемпионате. При этом в 11 поединках он сохранил свои ворота на замке.
Такое выступление позволило Ковалю войти в символическую сборную чемпионата и занять в ней позицию вратаря.
Заметим, что "Аль-Фатех" завершил сезон 2018/19 на 9 позиции в турнирной таблице.
Напомним, Федерация футбола Украины в рамках премии "Футбольные звезды Украины-2018" назвала имя лучшего футзалиста страны прошлого года.