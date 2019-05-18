Визначився найкращий футзаліст року в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Федерація футболу України у рамках премії "Футбольні зірки України-2018" назвала ім'я кращого футзаліста країни минулого року, інформує УНН з посиланням на Асоціацію футзалу України.
Претендентами на звання "найкращого футзаліста року" були Олександр Педяш (клуб "ХІТ"), а також Кирило Ципун та Петро Шотурма з "Продексіма". Зрештою, нагорода дісталася саме Шотурмі.
Відзначимо, що цю відзнаку Петро здобув вперше. Попередні 2 роки її володарем був Сергій Журба зі столичного "ХІТа".
Нагадаємо, що найкращий футзаліст світу очолив український клуб.