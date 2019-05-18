Определился лучший футзалист года в Украине

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 48050 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 72108 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 88454 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100117 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123938 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111869 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137941 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144676 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130152 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130210 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Определился лучший футзалист года в Украине

Определился лучший футзалист года в Украине

Киев  •  УНН

 • 12159 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Федерация футбола Украины в рамках премии "Футбольные звезды Украины-2018" назвала имя лучшего футзалиста страны в прошлом году, информирует УНН со ссылкой на Ассоциацию футзала Украины.

Претендентами на звание "лучшего футзалиста года" были Александр Педяш (клуб "ХИТ"), а также Кирилл Ципун и Петр Шотурма с "Продексима". В конце концов, награда досталась именно Шотурма.

Отметим, что это отличие Петр получил впервые. Предыдущие 2 года ее владельцем был Сергей Журба из столичного "Хит".

Напомним, что лучший футзалист мира возглавил украинский клуб.

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