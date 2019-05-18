Определился лучший футзалист года в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Федерация футбола Украины в рамках премии "Футбольные звезды Украины-2018" назвала имя лучшего футзалиста страны в прошлом году, информирует УНН со ссылкой на Ассоциацию футзала Украины.
Претендентами на звание "лучшего футзалиста года" были Александр Педяш (клуб "ХИТ"), а также Кирилл Ципун и Петр Шотурма с "Продексима". В конце концов, награда досталась именно Шотурма.
Отметим, что это отличие Петр получил впервые. Предыдущие 2 года ее владельцем был Сергей Журба из столичного "Хит".
Напомним, что лучший футзалист мира возглавил украинский клуб.