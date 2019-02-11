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Українців закликають подорожувати у Брюссель з ручною поклажею

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Українців попередили про страйк в Бельгії та закликали подорожувати через аеропорт Брюсселю тільки з ручною поклажею. Про це УНН повідомили у прес-службі МАУ. 

"Інформуємо про загальнонаціональний профспілковий страйк від 13 лютого 2019 року в Бельгії, який може вплинути на роботу обслуговуючих компаній в аеропорту. Рекомендуємо подорожувати, по можливості, тільки з ручною поклажею в/з/ через Брюссель", - повідомили у прес-службі.

Також у авіакомпанії проінформували про зміну розкладу наступних рейсів:

  • PS354 Афіни - Київ від 10 Лютого
  • PS354 Афіни - Київ планується до вильоту 11 Лютого о 15:00 за місцевим часом і прибуде в Київ 11 Лютого о 17:50 за місцевим часом.


Як повідомляв УНН, на борту літака компанії МАУ, рейс PS354 Афіни-Київ, що мав вилетіти до столиці України, виявили судину з невідомою речовиною, через що виліт відклали на добу.

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