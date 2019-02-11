Украинцев призывают путешествовать в Брюссель с ручной поклажей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Украинцев предупредили о забастовке в Бельгии и призвали путешествовать через аэропорт Брюсселя только с ручной кладью. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МАУ.
"Информируем про общенациональную профсоюзную забастовку от 13 февраля 2019 в Бельгии, который может повлиять на работу обслуживающих компаний в аэропорту. Рекомендуем путешествовать по возможности только с ручной кладью в/из/ через Брюссель", - сообщили в пресс-службе.
Также в авиакомпании проинформировали про изменения расписания следующих рейсов:
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- PS354 Афины - Киев от 10 февраля
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- PS354 Афины - Киев планируется к вылету 11 февраля в 15:00 по местному времени и прибудет в Киев 11 февраля в 17:50 по местному времени.
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Как сообщал УНН, на борту самолета компании МАУ, рейс PS354 Афины-Киев, который должен был вылететь в столицу Украины, обнаружили сосуд с неизвестным веществом, из-за чего вылет отложили на сутки.