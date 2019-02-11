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На борту літака Афіни-Київ виявили невідому речовину

На борту літака Афіни-Київ виявили невідому речовину

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. На борту літака компанії МАУ, рейс PS354 Афіни-Київ, що мав вилетіти до столиці України, виявили судину з невідомою речовиною, через що виліт відклали на добу. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення авіаперевізника у Facebook.

У повідомленні вказано, що: “На борту рейса PS354 від 10 лютого, який повинен був відлетіти о 15:00 за місцевим часом, в салоні літака бортпровідниками була знайдена речовина невідомого походження. Судину із невідомою речовиною передано на експертизу до компетентних органів”.

Згідно з процедурами авіаційної безпеки, з метою забезпечення безпеки пасажирів та екіпажу, рейс PS354 відкладено до 15:00 11 лютого.

“Всі пасажири розміщені в готелі, забезпечені харчуванням та трансфером з/до аеропорту. Рейс планується до вильоту з Афін до Києва”, — додали у МАУ.

Нагадуємо, наприкінці січня МАУ затримала 22 рейси з Борисполя.

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