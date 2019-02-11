На борту літака Афіни-Київ виявили невідому речовину

У повідомленні вказано, що: “На борту рейса PS354 від 10 лютого, який повинен був відлетіти о 15:00 за місцевим часом, в салоні літака бортпровідниками була знайдена речовина невідомого походження. Судину із невідомою речовиною передано на експертизу до компетентних органів”.

Згідно з процедурами авіаційної безпеки, з метою забезпечення безпеки пасажирів та екіпажу, рейс PS354 відкладено до 15:00 11 лютого.

“Всі пасажири розміщені в готелі, забезпечені харчуванням та трансфером з/до аеропорту. Рейс планується до вильоту з Афін до Києва”, — додали у МАУ.

Нагадуємо, наприкінці січня МАУ затримала 22 рейси з Борисполя.