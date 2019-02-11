На борту самолета Афины-Киев обнаружили неизвестное вещество
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. На борту самолета компании МАУ, рейс PS354 Афины-Киев, который должен был вылететь в столицу Украины, обнаружили сосуд с неизвестным веществом, из-за чего вылет отложили на сутки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение авиаперевозчика в Facebook.
В сообщении указано, что: “На борту рейса PS354 от 10 февраля, который должен был улететь в 15:00 по местному времени, в салоне самолета борпроводниками была найдена вещество неизвестного происхождения. Сосуд с неизвестным веществом передан на экспертизу в компетентные органы”.
В соответствии с процедурами авиационной безопасности, в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажа, рейс PS354 отложено до 15:00 11 февраля.
“Все пассажиры размещены в гостинице, обеспечены питанием и трансфером из/в аеропорт. Рейсы планируется к вылету из Афин в Киев”, — добавили в МАУ.
Напоминаем, в конце января МАУ задержала 22 рейса из Борисполя.