Українців попередили про спалах алергії

Суха та тепла погода, яка очікується на Заході, простимулює цвітіння дерев, і в повітрі Ужгорода, Львова, Івано-Франківська та Чернівців очікуються низькі концентрації пилку вільхи та ліщини. Втім, тільки до 20 лютого. Вже 21 та 22 числа тут прогнозують похолодання із дощами.

Теплий уїк-енд із наступним зниженням температури прогнозують і у Центрі України. У Вінниці, Рівному, Луцьку, Хмельницькому, Тернополі, Житомирі, Дніпрі, Черкасах особливо тепло буде 17 лютого.

Однак, до кінця тижня температура знизиться подекуди до нуля. А 21-22 числа обіцяють дощ та сніг. Тому, навіть якщо тут цвітіння дерев і розпочнеться, пилкові зерна у повітрі будуть поодинокими.

Подібна погода спостерігатиметься й на Сході України (Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Харків, Кривий Ріг та Маріуполь), де дерев мало і ризик виникнення алергії на їх пилок поки що розцінюється як нульовий.



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Відносно тепло буде на Півдні України. Проте, на Одещині, Херсонщині та Миколаївщині дерев небагато, тому тепло вплине там на ріст спор грибів, концентрації яких будуть низькими та помірними.

Для Сімферополя, де прогнозують не вище +7 та дощ зі снігом 21-22 числа, актуальним залишається цвітіння кипариса та його родичів ялівцю та туї, а також – поступове збільшення концентрацій спор грибів, у тому числі – алергенної альтернарії та малоалергенних спор сажкових та іржастих грибів.

Жителі північних Сумщини, Київщини, Чернігівщини, Полтавщини поки що можуть не боятись пилку, проте їм все ще доведеться рятуватись від холоду – впродовж майже всього тижня тут обіцяють мінусові або близькі до нуля температури.



Як повідомляв УНН, астрономи прогнозують 19 лютого магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1.