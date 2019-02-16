Украинцев предупредили о вспышке аллергии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. На следующей неделе с 15 по 22 февраля низкие концентрации пыльцы ольхи и орешника будут наблюдаться на территории западных областей Украины, а на юге резко увеличатся концентрации спор грибов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской аероалергеннои сети.
Сухая и теплая погода, которая ожидается на Западе, простимулирует цветения деревьев, и в воздухе Ужгорода, Львова, Ивано-Франковска и Черновцов ожидаются низкие концентрации пыльцы ольхи и орешника. Впрочем, только до 20 февраля. Уже 21 и 22 числа здесь прогнозируют похолодание с дождями.
Теплый уик-энд с последующим снижением температуры прогнозируют и в Центре Украины. В Виннице, Ровно, Луцке, Хмельницком, Тернополе, Житомире, Днепре, Черкассах особенно тепло будет 17 февраля.
Однако, к концу недели температура снизится местами до нуля. А 21-22 числа обещают дождь и снег. Поэтому, даже если здесь цветения деревьев и начнется, пыльцевые зерна в воздухе будут единичными.
Подобная погода будет наблюдаться и на Востоке Украины (Донецк, Луганск, Запорожье, Харьков, Кривой Рог и Мариуполь), где деревьев мало и риск возникновения аллергии на их пыльцу пока расценивается как нулевой.
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Относительно тепло будет на Юге Украины. Однако, в Одесской, Херсонской и Николаевской деревьев немного, поэтому тепло повлияет там на рост спор грибов, концентрации которых будут низкими и умеренными.
Для Симферополя, где прогнозируют не выше +7 и дождь со снегом 21-22 числа, актуальным остается цветения кипариса и его родственников можжевельника и туи, а также - постепенное увеличение концентраций спор грибов, в том числе - аллергенной альтернарии и малоалергенних спор головневых и иржастих грибов.
Жители северных Сумской, Киевской, Черниговской и Полтавских областей пока могут не бояться пыльцы, однако им все еще предстоит спасаться от холода - в течение почти всей недели здесь обещают минусовые или близкие к нулю температуры.
Как сообщал УНН, астрономы прогнозируют 19 февраля магнитные возбуждения близки к магнитной бури первого уровня G1.