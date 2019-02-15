Українців попередили про можливе погіршення імунітету та мігрені через погоду

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні на цими вихідними з 17 по 18 лютого будуть фіксуватися не тільки дискомфортні, але й субкомфортні погодні умови. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Укргідрометцентру.