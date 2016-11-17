Українці здобули низку медалей на ЧС з пауерліфтингу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. В місті Орландо (США) стартував чемпіонат світу з пауерліфтингу серед чоловіків та жінок за участі 260 спортсменів із 30 країн, повідомляє УНН з посиланням на Мінмолодьспорту.
"Золото" світової першості та путівку на Всесвітні Ігри з результатом 927,5 кг. виборов Володимир Рисєв у ваговій категорії 83 кг.
Не було рівних у ваговій категорії до 93 кг Сергію Білому. Харків'янин здобув ліцензію та найвищу нагороду змагань з результатам 1012,5 кг.
Микола Бараннік став срібним призером чемпіонату у ваговій категорії до 74 кг. У сумі триборства наш атлет зібрав 837,5 кг.
За результатами боротьби у сумі зібраних 910,5 кг. Андрій Наньєв став другим у ваговій категорії 83 кг. Це срібна нагорода, новий світовий рекорд у жимі лежачи та ліцензія на ВІ-2017.
Зазначимо, що бронзову медаль "синьо-жовта" збірна має й у ваговій категорії до 52 кг. серед жінок. За результатами боротьби Катерині Клименко вдалось посісти третє місце у сумі з результатом 480,0 кг.
Нагадаємо, українка встановила світовий рекорд в присіданні зі штангою.