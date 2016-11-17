Украинцы получили ряд медалей на ЧМ по пауэрлифтингу
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В городе Орландо (США) стартовал чемпионат мира по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин с участием 260 спортсменов из 30 стран, сообщает УНН со ссылкой на Минмолодьспорта.
"Золото" мирового первенства и путевку на Всемирные Игры с результатом 927,5 кг. завоевал Владимир Рысев в весовой категории 83 кг.
Не было равных в весовой категории до 93 кг Сергею Билому. Харьковчанин получил лицензию и высшую награду соревнований с результатом 1012,5 кг.
Николай Баранник стал серебряным призером чемпионата в весовой категории до 74 кг. В сумме троеборья наш атлет собрал 837,5 кг.
По результатам борьбы в сумме собранных 910,5 кг. Андрей Наньев стал вторым в весовой категории 83 кг. Это серебряная награда, новый мировой рекорд в жиме лежа и лицензия на ВИ-2017.
Отметим, что бронзовую медаль "сине-желтая" сборная имеет и в весовой категории до 52 кг. среди женщин. По результатам борьбы Екатерине Клименко удалось занять третье место в сумме с результатом 480,0 кг.
Напомним, украинка установила мировой рекорд в приседании со штангой .