Українці закликали Зеленського прирівняти іРhone до "колорадської стрічки"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Українці звернулись до Президента України Володимира Зеленського із закликом заборонити діяльність компанії Аpplе в Україні, вивезти наявну продукцію з країни та прирівняти іРhone до колорадської стрічки. Відповідна петиція №22/079808-еп розміщена на сайті Глави держави, передає УНН.
“Компанія Аpple підтримала окупацію Криму, визначивши його територією Росії у своїх додатках. Вимагаю негайно заборонити їх діяльність в Україні, заборонити їх продукцію, її ввезення та наявну. Прирівняти iРhone до колорадської стрічки! Створити державну програму з утилізації наявної в населення продукції з відшкодуванням коштів. Прошу підтримки й максимального поширення! Разом до перемоги! Слава Нації!” — сказано у тексті петиції.
Наразі петиція набрала 45 голоси з 25 000 необхідних. Збір підписів триватиме ще протягом 92 днів.
Нагадаємо, посольство України в США невідкладно звернулося до керівництва американської компанії Apple із закликом виправити некоректне позначення Криму як частини Росії у додатках компанії. Так, міністерство фінансів США, поінформоване українською стороною щодо некоректного позначення Криму як частини Росії у додатках компанії Apple, буде здійснювати оцінку того, чи потрапляють дії компанії під чинний санкційним режим США.
В свою чергу, американська корпорація Apple почала проводити аналіз політики визначення спірних територій на тлі ситуації з позначенням окупованого Криму в додатку “Погода” на території Росії.