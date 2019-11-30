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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 41508 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108356 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100273 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107594 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118377 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147676 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148227 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Украинцы призвали Зеленского приравнять iРhone к "колорадской ленте"

Украинцы призвали Зеленского приравнять iРhone к "колорадской ленте"

Киев  •  УНН

 • 13364 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Украинцы обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом запретить деятельность компании Аpplе в Украине, вывезти имеющуюся продукцию из страны и приравнять іРhone к "колорадской ленте". Соответствующая петиция №22/079808-эп размещена на сайте главы государства, передает УНН.

“Компания Аpple поддержала оккупацию Крыма, определив его территорией России в своих приложениях. Требую немедленно запретить их деятельность в Украине, запретить их продукцию, ее ввоз и имеющуюся. Приравнять iРhone к колорадским лентам! Создать государственную программу по утилизации имеющейся у населения продукции с возмещением средств. Прошу поддержки и максимального распространения! Вместе к победе! Слава Нации!” — говорится в тексте петиции.

Сейчас петиция набрала 45 голосов из 25 тыс. необходимых. Сбор подписей продлится еще в течение 92 дней.

Напомним, посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании. Так, министерство финансов США, информированное украинской стороной относительно некорректного обозначения Крыма как части России в приложениях компании Apple, будет осуществлять оценку, попадают ли действия компании под действующий санкционный режим США.

В свою очередь, американская корпорация Apple начала проводить анализ определения спорных территорий на фоне ситуации с обозначением оккупированного Крыма в приложении “Погода” на территории России.

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