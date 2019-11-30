Apple планує через Крим змінити політику позначення спірних кордонів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Американська корпорація Apple почала проводити аналіз політики визначення спірних територій на тлі ситуації з позначенням окупованого Криму в додатку "Погода" на території Росії. Прессекретар компанії Труді Мюллер заявила, що за цим можуть послідувати зміни в політиці Apple. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Ми розглядаємо міжнародне право, а також відповідні закони США та інших країн перед тим, як прийняти рішення щодо позначення територій в Maps, і вносимо зміни, якщо цього вимагає закон", - сказала вона.
За її словами, зараз співробітники компанії працюють над докладним вивченням того, як будуть позначатися спірні кордони в додатках Apple. "За підсумками цього ми можемо внести зміни", - заявила прессекретар.
Нагадаємо, Міністерство фінансів США, поінформоване українською стороною щодо некоректного позначення Криму як частини Росії у додатках компанії Apple, і буде здійснювати оцінку того, чи потрапляють дії компанії під чинний санкційним режим США.