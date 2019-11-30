Apple планирует изменить политику обозначения спорных границ из-за Крыма

"Мы рассматриваем международное право, а также соответствующие законы США и других стран перед тем, как принять решение по обозначению территорий в Maps, и вносим изменения, если этого требует закон", — сказала она.

По ее словам, сейчас сотрудники компании работают над подробным изучением того, как будут обозначаться спорные границы в приложениях Apple. "По итогам этого мы можем внести изменения", — заключила она.

Напомним, Министерство финансов США, информированный украинской стороной по некорректного обозначения Крыму как части России в приложениях компании Apple, и будет осуществлять оценку попадают действия компании в действующий санкционный режим США.