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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 16513 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104320 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 80067 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104205 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116607 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146727 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147511 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Apple планирует изменить политику обозначения спорных границ из-за Крыма

Apple планирует изменить политику обозначения спорных границ из-за Крыма

Киев  •  УНН

 • 24199 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Американская корпорация Apple начала проводить анализ политики определения спорных территорий на фоне ситуации с обозначением оккупированного Крыма в приложении "Погода" на территории России. Пресс-секретарь компании Труди Мюллер заявила, что за этим могут последовать изменения в политике Apple. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Мы рассматриваем международное право, а также соответствующие законы США и других стран перед тем, как принять решение по обозначению территорий в Maps, и вносим изменения, если этого требует закон", — сказала она.

По ее словам, сейчас сотрудники компании работают над подробным изучением того, как будут обозначаться спорные границы в приложениях Apple. "По итогам этого мы можем внести изменения", — заключила она.

Напомним, Министерство финансов США, информированный украинской стороной по некорректного обозначения Крыму как части России в приложениях компании Apple, и будет осуществлять оценку попадают действия компании в действующий санкционный режим США.

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