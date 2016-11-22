Українці закликали Президента заборонити в Україні показ фільму "Д'Артаньян і три мушкетери"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. На офіційному сайті Президента України зареєстрували електронну петицію, у якій від президента вимагають заборонити показ фільму "Д'Артаньян і три мушкетери" через присутність у фільмі Михайла Боярського, який став персоною нон грата для України, передає УНН.
Автором петиції виступив Анатолій Зубков.
У петиції чоловік вимагає, “заборонити до показу в Україні фільм „Д’Артаньян і три мушкетери“ в зв’язку з присутністю в ньому персони нон грата Михайла Боярського в головній ролі”.
“Вважаю неприпустимим поєднання краєвидів Львова і громадянина країни-агресора в кадрі. Та не стане нога комуністичного коня з вершником окупантом на святу землю Львова!!!”, — йдеться в тексті петиції № 22/031003-еп.
Петиція, зареєстрована 22 листопада, набрала всього2 голоси із 25 тис. необхідних.