Українці закликали Президента заборонити в Україні показ фільму "Д'Артаньян і три мушкетери"

Автором петиції виступив Анатолій Зубков.

У петиції чоловік вимагає, “заборонити до показу в Україні фільм „Д’Артаньян і три мушкетери“ в зв’язку з присутністю в ньому персони нон грата Михайла Боярського в головній ролі”.

“Вважаю неприпустимим поєднання краєвидів Львова і громадянина країни-агресора в кадрі. Та не стане нога комуністичного коня з вершником окупантом на святу землю Львова!!!”, — йдеться в тексті петиції № 22/031003-еп.

Петиція, зареєстрована 22 листопада, набрала всього2 голоси із 25 тис. необхідних.