Украинцы призвали Президента запретить в Украине показ фильма "Д'Артаньян и три мушкетера"

Автором петиции выступил Анатолий Зубков.

В петиции мужчина требует, "запретить к показу в Украине фильм" Д'Артаньян и три мушкетера" в связи с присутствием в нем персоны нон грата Михаила Боярского в главной роли".

"Считаю недопустимым сочетание видов Львова и гражданина страны-агрессора в кадре. И не станет нога коммунистического коня с всадником оккупантом на святую землю Львова!!!", - говорится в тексте петиции № 22/031003-эп.

Петиция, зарегистрированная 22 ноября, набрала всего 2 голоса из 25 тыс. необходимых.