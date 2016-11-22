Украинцы призвали Президента запретить в Украине показ фильма "Д'Артаньян и три мушкетера"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. На официальном сайте Президента Украины зарегистрировали электронную петицию, в которой от президента требуют запретить показ фильма "Д'Артаньян и три мушкетера" из-за присутствия в фильме Михаила Боярского, который стал персоной нон грата для Украины, передает УНН.
Автором петиции выступил Анатолий Зубков.
В петиции мужчина требует, "запретить к показу в Украине фильм" Д'Артаньян и три мушкетера" в связи с присутствием в нем персоны нон грата Михаила Боярского в главной роли".
"Считаю недопустимым сочетание видов Львова и гражданина страны-агрессора в кадре. И не станет нога коммунистического коня с всадником оккупантом на святую землю Львова!!!", - говорится в тексте петиции № 22/031003-эп.
Петиция, зарегистрированная 22 ноября, набрала всего 2 голоса из 25 тыс. необходимых.