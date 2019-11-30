Українці у тюрмах Греції: у МЗС пояснили, як допомагають засудженим морякам

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Договір про дозвіл звільненим умовно-достроково повернутися до України - один із шляхів вирішення проблем українських моряків, засуджених у Греції. МЗС спільно з Мін'юстом підготували такий договір, грецька сторона його принципово погодила, працюємо над питанням підписання. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник Управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.