У Греції 168 українців очікують вироки або засуджені – Омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У Греції 168 громадян України чекають на призначення вироків або вже відбувають покарання у в’язницях. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні 168 наших громадян чекають на призначення вироків або вже відбувають покарання в грецьких в’язницях. Багато з них потребують медичної допомоги та покращення умов тримання", - написала Омбудсмен.
За її словами, в Україні проживає багаточисельна грецька діаспора.
"Близько 30 тисяч - поблизу лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей", - зазначила Денісова.
Нагадаємо, минулого року в Греції за обвинуваченням у перевезенні нелегальних мігрантів затримали 120 громадян України, 42 з яких уже засуджені.
Як повідомляв УНН, що у Греції та Італії затримані понад 250 українських моряків.