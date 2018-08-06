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У Греції та Італії затримані понад 250 українських моряків

У Греції та Італії затримані понад 250 українських моряків

Київ • УНН

 • 8827 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Станом на зараз в Греції та Італії затримано 251 українського моряка. Про це на брифінгу повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць, передає УНН.

"Ситуація з українськими моряками останнім часом значно погіршилась. Найбільш гарячі точки - це Греція та Італія. У Греції станом на червень цього року утримується 151 український моряк, з них 108 засуджені, з них 98 за перевезення незаконних мігрантів. В Італії близько 100 громадян України засуджені за перевезення незаконних мігрантів", - повідомив Заяць.

Як повідомляв УНН, станом на зараз за кордоном затримані понад 10 тисяч громадян України.

Протягом останніх трьох років у Російській Федерації затримано та засуджено понад 2300 громадян України.

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