У Греції та Італії затримані понад 250 українських моряків

"Ситуація з українськими моряками останнім часом значно погіршилась. Найбільш гарячі точки - це Греція та Італія. У Греції станом на червень цього року утримується 151 український моряк, з них 108 засуджені, з них 98 за перевезення незаконних мігрантів. В Італії близько 100 громадян України засуджені за перевезення незаконних мігрантів", - повідомив Заяць.



Як повідомляв УНН, станом на зараз за кордоном затримані понад 10 тисяч громадян України.



Протягом останніх трьох років у Російській Федерації затримано та засуджено понад 2300 громадян України.