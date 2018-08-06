За кордоном затримані понад 10 тисяч українських громадян - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Станом на зараз за кордоном затримані понад 10 тисяч громадян України. Про це на брифінгу повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць, передає УНН.
“Станом на 30 червня цього року заарештовано, затримано, відбуває покарання за кордоном, у всіх країнах понад 10 тисяч громадян України. З них більше 6,5 тисяч засуджені до позбавлення волі”, — повідомив Заяць.
Як повідомляв УНН, протягом останніх трьох років у Російській Федерації затримано та засуджено понад 2300 громадян України.