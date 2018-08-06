За кордоном затримані понад 10 тисяч українських громадян - МЗС

“Станом на 30 червня цього року заарештовано, затримано, відбуває покарання за кордоном, у всіх країнах понад 10 тисяч громадян України. З них більше 6,5 тисяч засуджені до позбавлення волі”, — повідомив Заяць.

Як повідомляв УНН, протягом останніх трьох років у Російській Федерації затримано та засуджено понад 2300 громадян України.