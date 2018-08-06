За границей задержаны более 10 тысяч украинских граждан - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. По состоянию на сейчас за границей задержаны более 10 тысяч граждан Украины. Об этом на брифинге сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц, передает УНН.
"По состоянию на 30 июня этого года арестованы, задержаны, отбывают наказание за рубежом, во всех странах более 10 тысяч граждан Украины. Из них более 6500 осуждены к лишению свободы", - сообщил Заяц.
Как сообщал УНН, в течение последних трех лет в Российской Федерации задержаны и осуждены более 2300 граждан Украины.