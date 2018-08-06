За границей задержаны более 10 тысяч украинских граждан - МИД

"По состоянию на 30 июня этого года арестованы, задержаны, отбывают наказание за рубежом, во всех странах более 10 тысяч граждан Украины. Из них более 6500 осуждены к лишению свободы", - сообщил Заяц.

Как сообщал УНН, в течение последних трех лет в Российской Федерации задержаны и осуждены более 2300 граждан Украины.