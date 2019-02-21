В Греции 168 украинцев ожидают приговоры или осуждены – Омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Греции 168 граждан Украины ожидают вынесения приговоров или уже отбывают наказание в тюрьмах. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook, передает УНН.
"Сегодня 168 наших граждан ждут назначения приговоров или уже отбывают наказание в греческих тюрьмах. Многие из них нуждаются в медицинской помощи и улучшении условий содержания", - написала Омбудсмен.
По ее словам, в Украине проживает многочисленная греческая диаспора.
"Около 30 тысяч - вблизи линии разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей", - отметила Денисова.
В прошлом году в Греции по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов задержали 120 граждан Украины, 42 из которых уже осуждены.
Как сообщал УНН, что в Греции и Италии задержаны более 250 украинских моряков.