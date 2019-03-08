У Греції зняли звинувачення з двох українських моряків

"7 березня 2019 року, Центральний міський суд м.Пірей скасував усі звинувачення у справі судна Andromeda та всіх членів його екіпажу. Зокрема, 2 українські моряки Олексій Слепньов та Сергій Константінов - капітан та старпом зазначеного судна після вирішення усіх формальностей повернуться на Батьківщину найближчим часом. Екіпаж судна був заарештований у січні 2017 року за звинуваченням у нелегальному перевезенні вибухових матеріалів. Слідство у справі тривало 10 місяців. Судовий процес тривав більше 5 місяців. Загалом відбулось 11 судових засідань", - повідомили у прес-службі.



Як повідомляв УНН, у Греції 168 громадян України чекають на призначення вироків або вже відбувають покарання у в’язницях.



Нагадаємо, минулого року в Греції за обвинуваченням у перевезенні нелегальних мігрантів затримали 120 громадян України, 42 з яких уже засуджені.