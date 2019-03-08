В Греции сняли обвинения с двух украинских моряков

"7 марта 2019 года, Центральный городской суд г.Пирей отменил все обвинения по делу судна Andromeda и всех членов его экипажа. В частности, 2 украинских моряка Алексей Слепнев и Сергей Константинов - капитан и старпом указанного судна после решения всех формальностей вернутся на родину в ближайшее время. Экипаж судна был арестован в январе 2017 по обвинению в нелегальной перевозке взрывчатых материалов. Следствие по делу длилось 10 месяцев. Судебный процесс длился более 5 месяцев. В общем состоялось 11 судебных заседаний", - сообщили в пресс-службе.



Как сообщал УНН, в Греции 168 граждан Украины ожидают назначения приговоров или уже отбывают наказание в тюрьмах.



В прошлом году в Греции по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов задержали 120 граждан Украины, 42 из которых уже осуждены.