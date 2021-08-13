Українці обдурювали у Польщі пенсіонерів і виманювали гроші: їм “світить” до 8 років ув’язнення

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Троє громадян України підозрюються у виманюванні грошей у літніх людей методом “на внука”. Шахраям вдалося отримати понад 90 тисяч злотих. Про це пише УНН з посиланням на Radio Poland.

Деталі

22-річний та 31-річний громадянин виманили у двох мешканок міста Замостя понад 50 тисяч злотих. Обидвох підозрюють у шахрайствах на території інших міст. Їх затримали на території Західнопоморського і Великопольського воєводств.

Цитата

“Обидва вони разом із третім чоловіком віком 29 років на території міста Томашув-Любельський виманювали гроші у мешканки цього міста. Жінка заплатила чоловікам 14 тисяч злотих. Інша жінка, пенсіонерка з міста Янув-Підляський заплатила 24 тисячі злотих. Чоловіків підозрюють у злочинах на території міста Кошалін, де вони виманили у мешканки 17 тисяч злотих”, — каже комісар Анна Камоля з Воєводської комендатури Поліції в Любліні.

Додатково один із затриманих, 22-літній громадянин України, відповідатиме за зберігання наркотичних речовин. Чоловікам загрожує до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо

У НБУ розповіли про найрозповсюдженіші методи шахрайства з банківськими картками.

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