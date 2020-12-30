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Українці менш ніж за рік завдали екології збитків на 1,4 мільярда грн - ДЕІ

Київ • УНН

 • 9639 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Держекоінспекція розрахувала 1,4 мільярда гривень збитків за порушення природоохоронного законодавства протягом 11 місяців поточного року. Про це інформує пресслужба ДЕІ, передає УНН.

Українці менш ніж за рік завдали екології збитків на 1,4 мільярда грн - ДЕІ

“З січня по листопад 2020-го року Держекоінспекція розрахувала 1,4 мільярда гривень збитків за порушення природоохоронного законодавства”, — повідомляють у ДЕІ.

Зазначається, що протягом звітного періоду Держекоінспекція здійснила майже 28 тисяч перевірок, склала 29,5 тисячі протоколів про адміністративні порушення, притягнувши до відповідальності більше 26 тисяч осіб.

“До правоохоронних органів передано 1200 матеріалів”, — проінформував голова ДЕІ Андрій Мальований.

За його словами, найбільше “антирекордів” щодо екологічних порушень встановила Харківська область. Також у “лідерах” за кількістю збитків та перевірок Київська та Кіровоградська області.

“Протягом 11 місяців на території області складено 2839 адміністративних протоколів та притягнуто до відповідальності 2818 осіб. За сумою розрахованих збитків лідером є Столичний округ (Київ та Київська область), де впродовж 11 місяців сума шкоди, завданої довкіллю, сягнула 339,7 мільйона гривень. А найбільшу кількість перевірок — 2560 здійснено в Кіровоградській області”, — деталізував Андрій Мальований.

Як повідомляв УНН, да даними ДЕІ, понад 90 мільйонів гривень збитків завдано в Україні довкіллю через несанкціоновані звалища.

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