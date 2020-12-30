В Україні понад 90 мільйонів гривень збитків завдано довкіллю через несанкціоновані звалища

"Понад 2 тисячі несанкціонованих сміттєзвалищ виявлено Держекоінспекцією протягом 11 місяців 2020 року. Складування сміття у не призначеному для цього місці завдало довкіллю шкоду на суму більш ніж 90 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

За словами голови ДЕІ Андрія Мальованого, ліквідація стихійних сміттєзвалищ – це відповідальність балансоутримувачів території. Здебільшого землі, де виявляються відходи, знаходяться під управлінням органів місцевого самоврядування, і саме вони зобов’язані прибирати відходи зі своєї території.

"Однак дуже часто для того, щоб місцеві посадовці почали діяти, необхідні рішучі дії Держекоінспекції. Але для цього нам необхідно допомога небайдужих громадян. Щоб ініціювати позапланову перевірку, ми маємо отримати скаргу від громадянина на певну екологічну проблему", - пояснив Мальований.

Він також навів алгоритм дій, якому мають слідувати українці у разі виявлення сміттєзвалища у не призначеному для цього місці.

"Тож, якщо ви виявили несанкціоноване сміттєзвалище, необхідно:

1) Сфотографувати або зняти звалище на відео;

2) Встановити точні координати його місцезнаходження;

3) Повідомити про проблему до Державної екологічної інспекції. Це можна зробити, зателефонувавши на гарячу лінію ДЕІ (044) 521 20 38), написавши на електронну адресу [email protected] або подавши звернення через сайт системи "Дія", - деталізував Мальований.

Зазначається, що після отримання такого звернення, ДЕІ вийде на позапланову перевірку. Її результатом стане притягнення відповідальних осіб до відповідальності, розрахування штрафів та збитків, а також надання припису щодо усунення смітника.

"Також повідомити про складування сміття у непризначеному для цього місці можна, використавши інтерактивну мапу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. На ній ви можете онлайн подати звернення з геолокацією звалища. Етапи опрацювання звернення, аж до усунення проблеми, можна відслідкувати у персональному кабінеті", - додав Мальований.

Нагадаємо, на Чернігівщині викрили незаконну утилізацію промислових відходів.



