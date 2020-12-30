Украинцы менее чем за год нанесли экологии ущерб на 1,4 миллиарда грн - ГЭИ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Госэкоинспекция рассчитала 1,4 миллиарда гривен убытков за нарушение природоохранного законодательства в течение 11 месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба ГЭИ, передает УНН.
“С января по ноябрь 2020-го года Госэкоинспекция рассчитала 1,4 миллиарда гривен убытков за нарушение природоохранного законодательства”, — сообщают в ГЭИ.
Отмечается, что в течение отчетного периода Госэкоинспекция осуществила почти 28 тысяч проверок, составила 29,5 тысячи протоколов об административных нарушениях, притянув к ответственности более 26 тысяч человек.
“В правоохранительные органы передано 1200 материалов”, — проинформировал председатель ГЭИ Андрей Мальованый.
По его словам, больше всего “антирекордов” касательно экологических нарушений установила Харьковская область. Также в “лидерах” по количеству убытков и проверок Киевская и Кировоградская области.
“В течение 11 месяцев на территории области составлено 2839 административных протоколов и привлечено к ответственности 2818 человек. По сумме рассчитанных убытков лидером является Столичный округ (Киев и Киевская область), где в течение 11 месяцев сумма ущерба, причиненного окружающей среде, составила 339,7 миллиона гривен. А наибольшее количество проверок — 2560 осуществлено в Кировоградской области”, — детализировал Андрей Рисованный.
Как сообщал УНН, да данным ГЭИ, более 90 миллионов гривен ущерб нанесен в Украине окружающей среде из-за несанкционированных свалок.