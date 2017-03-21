Українського журналіста Р.Цимбалюка затримали у Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Українського журналіста Романа Цимбалюка затримали у Москві та везуть у місцеве відділення поліції. Про це написав журналіст на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Нас затримали, везуть в місцеве відділення поліції перевіряти законність зйомки. Перший раз в житті в машині поліції. Не спрацювала акредитація МЗС РФ. Кажуть, що ми вигукували гасла, а може і проводили "мітинг"", - написав Р.Цимбалюк.
Журналіст додав, що в момент затримання він брав інтерв'ю у чоловіка, який вивісив Український прапор над МДУ в день третьої річниці анексії Криму.
"Прекрасне інтерв'ю закінчилася приїздом поліції. Забрали мої документи. Чекаємо приїзду начальника поліції МДУ. Виявляється, є і така поліція", - зазначив Р.Цимбалюк.