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Українського журналіста Р.Цимбалюка затримали у Москві

Українського журналіста Р.Цимбалюка затримали у Москві

Київ • УНН

 • 15240 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Українського журналіста Романа Цимбалюка затримали у Москві та везуть у місцеве відділення поліції. Про це написав журналіст на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Нас затримали, везуть в місцеве відділення поліції перевіряти законність зйомки. Перший раз в житті в машині поліції. Не спрацювала акредитація МЗС РФ. Кажуть, що ми вигукували гасла, а може і проводили "мітинг"", - написав Р.Цимбалюк.

Журналіст додав, що в момент затримання він брав інтерв'ю у чоловіка, який вивісив Український прапор над МДУ в день третьої річниці анексії Криму.

"Прекрасне інтерв'ю закінчилася приїздом поліції. Забрали мої документи. Чекаємо приїзду начальника поліції МДУ. Виявляється, є і така поліція", - зазначив Р.Цимбалюк.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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