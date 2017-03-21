Украинского журналиста Р.Цимбалюка задержали в Москве

"Нас задержали, везут в местное отделение полиции проверять законность съемки. Первый раз в жизни в машине полиции. Не сработала аккредитация МИД РФ. Говорят, что мы выкрикивали лозунги, а может и проводили "митинг", - написал Р.Цимбалюк.

Журналист добавил, что в момент задержания он брал интервью у человека, который вывесил Украинский флаг над МГУ в день третьей годовщины аннексии Крыма.

"Прекрасное интервью закончилось приездом полиции. Забрали мои документы. Ждем приезда начальника полиции МГУ. Оказывается, есть и такая полиция", - отметил Р.Цимбалюк.