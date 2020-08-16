Український захисник продовжив гольову серію в чемпіонаті Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У 2-му турі бельгійської першості "Гент" українців Романа Яремчука, Ігоря Пластуна та Романа Безуса приймав "Кортрейк" Євгена Макаренка, повідомляє УНН з посиланням на Українську асоціацію футболу.
У стартовому складі "Гента" з'явилися Яремчук та Пластун, а Безус залишився на лавці запасних. Із перших хвилин за "Кортрейк" вийшов на поле Макаренко.
Пластун відзначився забитим м’ячем на 59-й хвилині, зрівнявши рахунок у зустрічі — 1:1. Роман Безус, який вийшов на заміну на 54-й хвилині, та Роман Яремчук, що відіграв увесь матч, результативними діями не відзначилися.
Макаренко отримав жовту картку в компенсований до першого тайму час, а його команда зуміла вирвати перемогу — 2:1.
Примітно, що Пластун відзначається голом в другому турі поспіль.
Додамо, наразі "Гент" йде без набраних очок, у "Кортрейка" – три.